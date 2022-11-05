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Бивол сказал, что не заинтересован в реванше с Альваресом

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Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол рассказал, что в будущем предпочёл бы сразиться с соотечественником Артуром Бетербиевым, а не провести бой-реванш с Саулем Альваресом.
Бивол сказал, что не заинтересован в реванше с Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

«Канело или Бетербиев после этого боя? Хочу двигаться вперёд, Канело остался позади. Очевидно, можно заработать деньги, и это здорово. Я люблю деньги, как и все остальные люди. Но это не мой приоритет, когда я думаю о боксе», — отметил Бивол в эфире DAZN.

По его словам, он стремится добиться серьёзных достижений в спорте. И если ему это удастся, то попутно он сумеет заработать деньги.

За свою карьеру Бивол провёл 20 поединков на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу, причём 11 раз выиграл нокаутом. В мае россиянин единогласным решением судей взял верх над Саулем Альваресом и в девятый раз защитил титул WBA.

В ночь на 6 ноября Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в поединке с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.

Ранее Рамирес признался, что не сомневается в победе над Биволом.

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