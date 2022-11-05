Рамирес не сомневается в победе над Биволом

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе Хильберто Рамирес уверен в своей победе над действующим обладателем титула WBA Super в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом.

«Я заберу пояс, без сомнений. Подготовлю и тело, и душу, чтобы чемпионский пояс стал моим. Думаю, я способен остановить Бивола. И сделаю всё возможное, чтобы причинить ему много боли», — заявил Рамирес в эфире DAZN.

Также мексиканский боксёр выразил непонимание, почему он был вынужден так долго ждать возможности побороться за титул чемпиона мира. Однако добавил, что рад оказаться соперником Бивола.

В ночь на 6 ноября Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в поединке с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.

Ранее Абель Санчес, бывший тренер Геннадия Головкина, назвал Рамиреса фаворитом в битве с Биволом.