Рамирес не сомневается в победе над Биволом
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«Я заберу пояс, без сомнений. Подготовлю и тело, и душу, чтобы чемпионский пояс стал моим. Думаю, я способен остановить Бивола. И сделаю всё возможное, чтобы причинить ему много боли», — заявил Рамирес в эфире DAZN.
Также мексиканский боксёр выразил непонимание, почему он был вынужден так долго ждать возможности побороться за титул чемпиона мира. Однако добавил, что рад оказаться соперником Бивола.
В ночь на 6 ноября Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в поединке с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.
Ранее Абель Санчес, бывший тренер Геннадия Головкина, назвал Рамиреса фаворитом в битве с Биволом.