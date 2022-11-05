Экс-тренер Головкина считает Рамиреса фаворитом в бою с Биволом
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«Бивол — это Головкин, только на 7 кг тяжелее. У него просто нет такого удара, но он очень талантлив, у него была отличная любительская карьера. Я думаю, что Рамирес будет слишком большим для него точно так же, как Бивол был слишком большим для Канело. Рамирес одержит победу решением судей», — цитирует Санчеса Metaratings.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно. В последней схватке россиянин взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.
На счету непобеждённого Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.
В ночь на 6 ноября Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в бою с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.
Ранее известный российский боксёр-тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о возможном реванше между Биволом и Альваресом.