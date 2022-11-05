Экс-тренер Головкина считает Рамиреса фаворитом в бою с Биволом

Тренер по боксу Абель Санчес, известный по работе с казахстанцем Геннадием Головкиным, предсказал победу Хильберто Рамиреса в поединке с Дмитрием Биволом за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Бивол — это Головкин, только на 7 кг тяжелее. У него просто нет такого удара, но он очень талантлив, у него была отличная любительская карьера. Я думаю, что Рамирес будет слишком большим для него точно так же, как Бивол был слишком большим для Канело. Рамирес одержит победу решением судей», — цитирует Санчеса Metaratings.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно. В последней схватке россиянин взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

На счету непобеждённого Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.

В ночь на 6 ноября Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в бою с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.

Ранее известный российский боксёр-тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о возможном реванше между Биволом и Альваресом.