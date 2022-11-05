Кудряшов: стилистически Бивол — кошмар для Альвареса

Известный российский боксёр тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился мнением о возможном реванше между действующим обладателем титула WBA Super в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом и чемпионом в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.

«Касаемо спортивной составляющей… Ну что может придумать Канело? За счёт чего выиграет? Дмитрий не будет стоять и обмениваться с ним на ближней дистанции. Что сможет сделать Канело с тем чувством дистанции, которое есть у Дмитрия? Стилистически Дмитрий — это кошмар для него», — заявил Кудряшов Metaratings.

При этом спортсмен выразил мнение, что для Бивола повторная встреча с Альваресом является хорошим вариантом. По его словам, за эту схватку он сможет заработать солидный гонорар.

Первый поединок между Биволом и Альваресом прошёл 7 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Битва продлилась все 12 раундов, по истечении которых все трое судей встали на сторону российского спортсмена.

В ночь на 6 ноября Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в бою с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.

Ранее Бивол выразил надежду выйти с флагом России на бой с Рамиресом.