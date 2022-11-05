Бивол надеется выйти на бой против Рамиреса с флагом России
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- © Dylan Buell
«Пока ещё всё вилами на воде писано. Но всё более лояльно, чем с предыдущим поединком», — приводит слова Бивола «Спорт-Экспресс».
Боксёр ответил, нет ли у него опасений, что в случае равного боя судейство будет не на его стороне.
«Стараюсь не думать про судейство. По моим ощущениям я должен победить. Важнее, чтобы я остался доволен поединком. Если буду доволен, если мой тренер будет доволен, то и зрители будут довольны. И соответственно, судьи не смогут ничего сделать», — сказал он.
Бой Бивола и Рамиреса пройдёт в ночь с 5 на 6 октября в Абу-Даби (ОАЭ). 31-летний россиянин будет защищать чемпионский титул в полутяжёлом весе по версии WBA Super в четвёртый раз в карьере.
Ранее Бивол рассказал, когда планирует завершить карьеру.