Бивол надеется выйти на бой против Рамиреса с флагом России

Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, сможет ли он выйти на бой против мексиканца Хильберто Рамиреса с флагом России.

«Пока ещё всё вилами на воде писано. Но всё более лояльно, чем с предыдущим поединком», — приводит слова Бивола «Спорт-Экспресс».

Боксёр ответил, нет ли у него опасений, что в случае равного боя судейство будет не на его стороне.

«Стараюсь не думать про судейство. По моим ощущениям я должен победить. Важнее, чтобы я остался доволен поединком. Если буду доволен, если мой тренер будет доволен, то и зрители будут довольны. И соответственно, судьи не смогут ничего сделать», — сказал он.

Бой Бивола и Рамиреса пройдёт в ночь с 5 на 6 октября в Абу-Даби (ОАЭ). 31-летний россиянин будет защищать чемпионский титул в полутяжёлом весе по версии WBA Super в четвёртый раз в карьере.

Ранее Бивол рассказал, когда планирует завершить карьеру.