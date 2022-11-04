Бивол рассказал, когда планирует завершить карьеру

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол раскрыл, когда планирует завершить карьеру боксёра.

«Я чувствую адреналин на ринге, и мне это нравится. Это часть моей жизни. Не хочу драться после 40 — уверен на 100%. Может быть, до 37. Может быть, пару лет. Честно говоря, я хочу закончить карьеру, не навредив здоровью», — приводит слова Бивола The National.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал.

Ранее победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко назвал главные преимущества Бивола в поединке с Рамиресом.