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Тищенко назвал главные преимущества Бивола в поединке с Рамиресом

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Победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко рассказал о главных преимуществах россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Тищенко назвал главные преимущества Бивола в поединке с Рамиресом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Как и во всех боях. У Бивола хорошее чувство дистанции, передвижение на ногах, своевременность. Это основные его преимущества, за счёт которых он побеждает в своих боях», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал.

Ранее Бивол прокомментировал возможный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

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