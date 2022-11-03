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Бивол не исключил реванша с Альваресом

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал возможный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.
Бивол не исключил реванша с Альваресом
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«Реванш с Альваресом? Мне скоро 32 года, и я хочу двигаться вперёд настолько, насколько могу. Но это может случиться. Это не худший вариант, если я снова буду драться с Канело. Но мой приоритет — ещё один пояс», — цитирует Бивола Fight Hub.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

Ранее Рамирес заявил, что Бивол избегал его последние несколько лет.

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