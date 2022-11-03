Бивол не исключил реванша с Альваресом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал возможный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Реванш с Альваресом? Мне скоро 32 года, и я хочу двигаться вперёд настолько, насколько могу. Но это может случиться. Это не худший вариант, если я снова буду драться с Канело. Но мой приоритет — ещё один пояс», — цитирует Бивола Fight Hub.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

Ранее Рамирес заявил, что Бивол избегал его последние несколько лет.