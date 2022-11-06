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Бивол вышел на бой c Рамиресом без российского флага

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Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол вышел на бой c мексиканцем Хильберто Рамиресом без российского флага.

В момент прохода российского боксёра на ринг рэпер Баста вживую исполнил песню «Моя игра».

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно. В последней схватке россиянин взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

На счету непобеждённого Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.

Бивол в десятый раз защищает титул чемпиона мира по версии WBA в бою с Хильберто Рамиресом. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию схватки.

Ранее известный российский боксёр-тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о возможном реванше между Биволом и Альваресом. 

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