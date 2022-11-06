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Рахимов завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе

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Таджик Шавкатджон Рахимов одержал победу над британцем Зелфой Барреттом в поединке за вакантный чемпионский пояс по версии Международной боксёрской федерации (IBF) во втором полулёгком весе.

Боксёр из Таджикистана нокаутировал соперника в девятом раунде, когда до гонга оставалось меньше минуты. После серии мощных ударов Барретт упал во второй раз за бой. Судье пришлось остановить поединок.

На счету Рахимова 17 побед, ноль поражений и одна ничья. У Барретта 28 побед, два поражения.

Ранее действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол рассказал, что в будущем предпочёл бы сразиться с соотечественником Артуром Бетербиевым, а не провести бой-реванш с Саулем Альваресом.

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