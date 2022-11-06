Бивол — о победе над Рамиресом: сегодня мне противостоял очень хороший оппонент

Чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресем.

«Я могу лучше. Сегодня мне противостоял очень хороший оппонент с опасными ударами по корпусу. Не скажу, что очень сильно чувствовал их. Но они беспокоили. Рамирес больше меня, но это не проблема. Я шёл вперёд и уверенно отработал. Я доказал самому себе, что могу боксировать на высочайшем уровне, что я лучший в мире. Что я большой чемпион. Я дрался за пояс в 12 поединках. Не только от меня зависит, с кем я буду драться в следующем бою. Решать мы будем вместе с командой», — заявил Бивол после боя.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение мексиканцу Хильберто Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

На счету непобеждённого Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки и одно поражение. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.

Ранее Бивол сказал, что не заинтересован в реванше с Саулем Альваресом.