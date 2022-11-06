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Бивол после боя с Рамиресом: хочу собрать все титулы в своём весе

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Чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хочет драться за все пояса.

«У меня есть большая мечта. Понимаю, к чему всё идёт. Я бы хотел драться за пояса и собрать все титулы в своём весе. Но если это не получится, будем пробовать что-то ещё. Я полутяжеловес, это мой вес», — заявил Бивол после боя.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение мексиканцу Хильберто Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

На счету непобеждённого Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки и одно поражение. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.

Ранее Бивол сказал, что не заинтересован в реванше с Саулем Альваресом.

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