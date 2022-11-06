Юбилейная защита пояса: Бивол встречается с Рамиресом в бою за звание чемпиона мира по версии WBA
- AP
- © John Locher
-
06 ноября 2022
Однако некоторые считают, что сильнее окажется мексиканец. Например, такой точки зрения придерживается известный тренер Абель Санчес, даже сравнивший россиянина с великим экс-подопечным Геннадием Головкиным.
«У него просто нет такого удара, но он очень талантлив. У Дмитрия была отличная любительская карьера. Но знаете что? В этом бою я выберу Рамиреса. Мне кажется, Хильберто слишком большой для своего оппонента — так же как Бивол имел преимущество по габаритам перед Канело. Думаю, Хильберто победит решением», — приводит слова Санчеса BoxingScene.
-
Что касается противостояния Бивола и Рамиреса, прозвучали самые разные прогнозы на его исход. Так, бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю заверил, что россиянин должен взять верх.
«К этому бою надо было очень хорошо подготовиться. И если он это сделал, вряд ли могут последовать какие-то сюрпризы. Если он окажется готов так, как к бою с Альваресом, маловероятно, что Рамирес сможет что-то сделать. На самом деле, любой соперник хорош, но у Димы сейчас такой период, что, если он готов на 100%, его не победить», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».
- AP
- © John Locher
-
К слову, менее часа назад произошло радостное событие для всех любителей бокса из Таджикистана. Шавкат Рахимов нокаутировал Зелфу Барретта и завоевал пояс во втором полулёгком весе по версии IBF. Российские болельщики тоже могут порадоваться за спортсмена, поскольку он проживает в Екатеринбурге.
-
Совсем немного осталось до начала долгожданного поединка! В настоящий момент уже идёт женский бой между Шантель Кэмерон и Джессикой Маккаскилл. Они дерутся в формате десять раундов по две минуты, поэтому ждать осталось недолго.
-
Между тем на кону у Бивола стоит не только пояс WBA, но и возможность провести долгожданный объединительный бой с обладателем поясов IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым. Дмитрий признался, что ждёт его больше, чем реванша с Канело.
К слову, уроженца Дагестана в ближайшее время самого ожидает непростое испытание. В январе в Лондоне он померится силами с Энтони Ярдом, который три года назад в чемпионском бою уже уступал другому россиянину — Сергею Ковалёву.
-
05 ноября 2022
Также любопытно, позволят ли чемпиону выйти на ринг в ОАЭ с флагом России. Перед противостоянием с Альваресом его этого права лишили и, более того, не разрешили появиться под песню группы «Машина времени».
За несколько дней до боя в команде боксёра подчёркивали, что ведутся переговоры с WBA и послабления со стороны организации вполне возможны. Сам Бивол это подтвердил.
-
Будем надеяться, что сегодня мы увидим красивый яркий бокс, который не омрачат спорные судейские решения. А вот известный российский промоутер Владимир Хрюнов не исключил вмешательства «латинского фактора». По его мнению, поскольку президентом WBA является мексиканец Хильберто Мендоса, то и арбитры могут быть благосклонно настроены по отношению к его соотечественнику.
«Например, рефери этого поединка, по моей информации, Луис Пабон. Он привлекается на встречи, которые имеют большое значение и потом вызывают очень много споров. В частности, он обслуживал бой Владимира Кличко и Александра Поветкина. Он является особым порученцем президента Мендосы. Это всё нужно учесть», — посетовал Хрюнов.
Впрочем, никакие судьи не помешали Дмитрию в мае победить Альвареса в США единогласным решением. Если в Абу-Даби он будет смотреться столь же уверенно, проблем возникнуть не должно.
- Gettyimages.ru
- © Ethan Miller
-
Но спокойного и уравновешенного Бивола такими вещами с толку не сбить. Он не стал отвечать агрессией на выпад претендента и лишь отшутился: «Настолько боялся встречи с Рамиресом, что подрался с одним из лучших боксёров планеты Канело». Вместе с тем он назвал Хильберто наиболее опасным соперником в карьере.
«Я пытаюсь думать, что он самый сложный оппонент, поскольку это помогает мне концентрироваться. Он хороший боец с рекордом 44-0, высокий левша, он уверен в себе. Это придаёт мне мотивации, заставляет фокусироваться и не расслабляться. Если я скажу, что он не сильнейший мой соперник, то буду чувствовать расслабленность», — отметил россиянин.
- Gettyimages.ru
- © Al Bello
-
Для Рамиреса бой с Биволом — шанс всей жизни. Если он потерпит поражение, едва ли снова получит возможность сразиться за пояс, учитывая возраст. Неудивительно, что Хильберто пытался всячески «залезть в голову» россиянину, используя фирменный трэш-ток. Например, он пообещал отомстить за Альвареса и обвинил Дмитрия в трусости, якобы тот несколько лет избегал выхода на ринг с ним.
«5 ноября я заберу пояс! Я очень горжусь, что представляю не только город Масатлан, но и всю Мексику и всех латиноамериканцев. Мне не терпится доказать всем и самому себе, что я могу это сделать. Бивол — жёсткий парень. Он действительно хороший соперник. Но это будет месть за мексиканцев, ведь он победил Канело. Я ожидаю, что Дмитрий покажет лучшую версию самого себя. Ожидаю, что это будет захватывающий бой. Это будет война», — пообещал мексиканец.
-
Главным козырем мексиканца является сумасшедший нокаутирующий удар. Как уже говорилось, 30 поединков из 44-х он закончил досрочно, а в полутяжах — все пять. Например, в последнем бою за право встретиться с Рамиресом он нокаутировал немца Доминика Бёзеля в четвёртом раунде.
Другое преимущество Рамиреса — антропометрические данные. Для своей категории он обладает очень высоким ростом — 189 см и большим размахом рук — 191 см. Бивол серьёзно уступает ему по обоим показателям — 183 см и 183 см соответственно.