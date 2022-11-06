Юбилейная защита пояса: Бивол встречается с Рамиресом в бою за звание чемпиона мира по версии WBA

Дмитрий Бивол встречается с Хильберто Рамиресом в бою за звание чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. Для россиянина это уже десятая защита титула. Оба спортсмена подошли к очному противостоянию, не имея поражений в карьере. В активе мексиканца 44 победы в 44 встречах. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.