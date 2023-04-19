Не сошлись в суммах гонораров: кто больше пострадал от срыва боя между Биволом и Бетербиевым

Объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами-профессионалами в 2023 году не состоится. О срыве переговоров с командой чемпиона WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева заявил сам обладатель пояса по версии WBA Дмитрий Бивол. При этом его менеджер Вадим Корнилов добавил, что главным камнем преткновения стали суммы гонораров спортсменов.

На протяжении последних лет объединительный поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым остаётся одним из самых ожидаемых в мире бокса. Как минимум на территории СНГ. Россияне уже давно стали одними из главных звёзд своего вида спорта и неоднократно заявляли о намерении встретиться друг с другом в ринге, чтобы определить имя абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. И казалось, что в 2023 году это наконец произойдёт. Первый находился на пике своей карьеры и популярности после побед над Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом, вследствие чего команда второго перестала открыто называть их потенциальную схватку малопривлекательной. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Вновь.

Об очередном срыве переговоров сообщил сам Бивол в интервью порталу Big Fight Weekend. Как признался действующий чемпион мира по версии WBA, он регулярно обращался к своим менеджерам с просьбой устроить ему бой с Бетербиевым. И те откликнулись на его просьбу, приступив к общению с соперничающей стороной, но затем объявили о прекращении контактов, отметив, что с точки зрения бизнеса «не получается ничего интересного». Проще говоря, хорошего предложения так и не поступило.

Заявление своего клиента дополнил менеджер Бивола Вадим Корнилов. По его словам, шли разговоры об организации объединительной битвы в июне-июле на территории ОАЭ или США, но до конкретики дело не дошло по финансовым причинам. Как отметил представитель спортсмена, сумма гонорара явно не соответствовала статусу бойца.

Не исключено, что в ходе этих обсуждений был упущен последний шанс свести в ринге двух звёздных боксёров. В январе 2024 года Бетербиеву исполнится уже 39 лет, а в этом возрасте многие спортсмены начинают либо неумолимо терять форму, либо вовсе завершают карьеру. Да, некоторым удаётся продолжать демонстрировать высочайший уровень и на пятом десятке, но заранее трудно сказать, сумеет ли Артур повторить достижения таких долгожителей, как Бернард Хопкинс и Джордж Форман.

И если сторона Бетербиева раньше не позволила своему клиенту схлестнуться с Биволом и постараться объединить все четыре пояса в полутяжёлой категории, то зачем она станет санкционировать эту схватку в будущем? Ведь с каждым годом риск поражения возрастает. В отличие от Артура, Дмитрий переживает расцвет карьеры и способен оставаться на пике на протяжении как минимум следующих четырёх-пяти лет. А с учётом его несравненного бойцовского интеллекта, его век в спорте вполне может быть продлён.

При этом особый интерес вызывает причина срыва переговоров, согласно которой Бивол не получил достойного предложения по гонорару. И это вполне может быть объяснимо недостатком интереса к этой битве за рубежом. Если в России их противостояние определённо стало бы одним из самых ожидаемых и наверняка собрало бы колоссальную аудиторию, то за рубежом такого ажиотажа могло и не быть. Хотя это и кажется странным. После победы над Канело Дмитрий обрёл суперзвёздный статус и многие крупнейшие порталы называют его одним из лучших боксёров планеты. Чем не повод для зрителей заполнить арену в том же Абу-Даби или Нью-Йорке?

Быть может, частично это связано с желанием публики и промоутеров увидеть их реванш с Альваресом, слухи о проведении которого продолжают муссироваться в СМИ. Несомненно, для среднестатистического любителя единоборств в США этот поединок представляется гораздо более интересным, чем чисто российская дуэль Бивола с Бетербиевым. И неважно, что по её итогам будет коронован первый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе с 2002 года. Тогда эта планка покорилась Рою Джонсу — младшему. Правда, ему было достаточно взять всего три трофея.

И хотя оба оппонента хотели помериться силами друг с другом и наверняка будут расстроены подобным завершением переговорного процесса, ущерб нельзя назвать одинаковым. Тот же Бивол хоть и теряет возможность наконец поставить точку в споре о сильнейшем представителе дивизиона до 79,3 килограмма, но по-прежнему сохраняет отличные шансы не только остаться на вершине мирового бокса, но и заработать кругленькую сумму. Если защиты пояса с условными Джошуа Буатси и Дэном Азизом вряд ли позволят ему увеличить свою фанатскую базу и получить большой гонорар, то повторная схватка с Альваресом — вполне.

Да, за последние недели в команде Бивола неоднократно давали понять, что в приоритете у них именно встреча с Бетербиевым, в то время как реванш с Канело не так интересен самому атлету. Да и организовать его якобы сложнее. Судя по всему, из-за требования Дмитрия провести его во втором среднем весе и со всеми поясами Сауля на кону. Возможно, мексиканец не готов рисковать всем или намерен вновь сразиться именно в рамках полутяжёлой категории, чтобы доказать свою способность конкурировать с россиянином на его территории.

Кроме того, потенциальная битва с Альваресом может состояться не раньше осени 2023-го, ведь в мае тот схлестнётся с Джоном Райдером. А это вряд ли устраивает Бивола, не выходившего на ринг с ноября прошлого года. Такой длительный простой в его возрасте не имеет смысла. Да и вряд ли ему позволят столько сидеть сложа руки. За это время его скорее обяжут провести обязательную защиту пояса WBA, но на звёздного визави надеяться не приходится. Категория банально не располагает такими.

Что касается Бетербиева, то он находится в ещё менее выгодном положении. Ведь у него нет варианта подраться с тем же Канело и заработать миллионы, а его желание вновь сразиться с Александром Усиком вряд ли когда-либо удастся осуществить. Украинцу незачем возвращаться в первый тяжёлый вес, а россиянин вряд ли пойдёт в самую престижную категорию. И это только одна из многих причин.

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Всё идёт к тому, что следующим противником Бетербиева станет Каллум Смит — бывший чемпион мира во втором среднем весе, в 2020 году продержавшийся все 12 раундов с Альваресом. И как считает известный промоутер Эдди Хирн, у британца есть отличные шансы прервать беспроигрышную серию россиянина. По его мнению, тот обладает мощнейшим ударом и вполне может послать соперника в глубокий нокаут.

Но если называть Смита фаворитом предстоящей дуэли кажется опрометчивым, то нельзя не отдать ему дань уважения. Особенно с учётом не самых уверенных выступлений Бетербиева в последних боях. С Маркусом Брауном он испытывал некоторые проблемы, пока не включил «режим Бога» и не задавил его в девятом раунде, а Энтони Ярду и вовсе чуть было не уступил. Временами британец перебивал россиянина и был близок к тому, чтобы отправить его на канвас, но в итоге сам проследовал по этому маршруту.

И хотя битва со Смитом обещает стать крайне любопытной и напряжённой, по уровню ажиотажа она и близко сопоставима с объединительным поединком с Биволом. И в ближайшее время у Бетербиева вряд ли появится возможность провести схватку подобного масштаба. В 79,3 килограмма банально нет таких раскрученных спортсменов, способных помочь Артуру собрать стадион и заработать рекордный гонорар в карьере, как и в 90,7. После ухода Усика, Дениса Лебедева и Мурата Гассиева та весовая заметно утратила популярность, а условные встречи с Арсеном Гуламиряном, Баду Джеком или Лоуренсом Околи денежными назвать сложно.