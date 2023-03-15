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Бетербиев: не связываю будущее с Канадой, хотел бы вернуться в Россию

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Чемпион IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию.
Бетербиев: не связываю будущее с Канадой, хотел бы вернуться в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Robison/Top Rank Inc

«Не скажу, что я связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться и продолжить жить тут. А вот дети — не знаю. Я чисто из-за бокса попал в Канаду», — сказал Бетербиев в программе «Ушатайка».

Спортсмен 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее Бетербиев подтвердил, что идут разговоры о бое с Биволом.

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