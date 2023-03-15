Бетербиев: не связываю будущее с Канадой, хотел бы вернуться в Россию

Чемпион IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию.

«Не скажу, что я связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться и продолжить жить тут. А вот дети — не знаю. Я чисто из-за бокса попал в Канаду», — сказал Бетербиев в программе «Ушатайка».

Спортсмен 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее Бетербиев подтвердил, что идут разговоры о бое с Биволом.