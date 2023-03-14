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Бетербиев подтвердил, что идут разговоры о бое с Биволом

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Чемпион IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.
Бетербиев подтвердил, что идут разговоры о бое с Биволом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Да, идут разговоры, но конкретного предложения нет. Меня только спросили по дате — устраивает ли меня. А потом уже другие вопросы пойдут — посмотрим, как мы договоримся. Основной вопрос был по дате», — сказал Бетербиев в программе «Ушатайка».

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне.

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