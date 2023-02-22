Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне
- AP
«Один из вариантов — бой против Бетербиева в июне. Также есть возможность проведения защиты титула против Буатси и реванш против Альвареса в сентябре», — цитирует представителя команды Бивола ТАСС.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Ранее Дэвид Бенавидес заявил, что Бивол однозначно победит Бетербиева.