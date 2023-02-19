Бенавидес: Бивол однозначно победит Бетербиева
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«Я думаю, что Бивол победит Бетербиева. Мне кажется, возраст сказывается на Артуре, поскольку в каждом бою он получает всё больше и больше урона. Бетербиеву почти 40 лет, и Бивол гораздо подвижнее. Он очень хорошо двигается, у него отличный джеб», — приводит слова Бенавидеса YouTube-канал ID Boxing.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Бивол проведёт следующий бой в США или ОАЭ.