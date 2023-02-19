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Бенавидес: Бивол однозначно победит Бетербиева

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Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес высказался о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.
Бенавидес: Бивол однозначно победит Бетербиева
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Я думаю, что Бивол победит Бетербиева. Мне кажется, возраст сказывается на Артуре, поскольку в каждом бою он получает всё больше и больше урона. Бетербиеву почти 40 лет, и Бивол гораздо подвижнее. Он очень хорошо двигается, у него отличный джеб», — приводит слова Бенавидеса YouTube-канал ID Boxing.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт следующий бой в США или ОАЭ.

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