«Как будто прививка поставлена»: Машьянов — о трудолюбии Бивола, «побеге» Альвареса и гонораре Бетербиева

Дмитрий Бивол не позволяет себе расслабляться даже после того, как стал чемпионом мира и достиг огромных высот в боксёрской карьере. Об этом в интервью RT рассказал тренер действующего обладателя титула в полутяжёлом весе по версии WBA Геннадий Машьянов. По его словам, в настоящий момент спортсмен приближается к своему пику, на котором впоследствии сумеет выступать ещё два — три года. Также наставник предположил, почему сорвался реванш его воспитанника с Саулем Альваресом, ответил, что мешает проведению поединка с Артуром Бетербиевым и назвал самое значимое достижение в карьере звёздного ученика.

— Если посмотреть на рейтинг тяжёлого веса в Boxrec, то может показаться, что Сергей Кузьмин и Герман Гарсия Монтес — спортсмены примерно одного уровня. Россиянин занимает 60-е место в списке, мексиканец — 76-е. Но ведь это не так?

— Согласен. По уровню мастерства и подготовки россиянин должен входить в десятку сильнейших и уже был в ней — до боя с Мартином Баколе. Причём поединок с конголезцем, на мой взгляд, Кузьмин не проиграл. В итоге, соперник сейчас в топ-10, а Серёжа далеко за пределами из-за возникших после этого передряг. Имею в виду пандемию и события, которые сегодня происходят с российскими спортсменами.

Так, Кузьмин не может выехать в США, потому что по неизвестной нам причине ему отказали в визе, и поэтому нельзя организовать бои, которые бы позволили ему подняться в рейтинге. А на территории России их не провести — никому из топовых боксёров не дают к нам ехать. Остаётся вариант договориться о поединке где-то за рубежом.

— Какие страны рассматриваете?

— Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты.

— А Европа?

— Серёжа не горит желанием менять спортивное гражданство, а это одно из условий, которые выставляют организаторы. В Азии таких требований нет.

— Но ведь Дмитрий Бивол не менял гражданство?

— Он уже находится на таком уровне, что ему это не нужно. Кроме того, у Димы с этим нет проблем. Бивол родился и до 12 лет рос в Киргизии. Поэтому второй паспорт может получить, грубо говоря, за один день.

— А Кузьмин?

— У Серёжи и возможности нет, и желания получать гражданство другой страны. Они у меня оба такие. Дима тоже не очень хочет. Хотя мог вообще иметь американский паспорт: грин-карту ему бы сделали в течение полугода.

— Вы говорите, что видите Кузьмина в топ-10 рейтинга. Получается, считаете его сильнейшим россиянином в своей категории?

— Не хотелось бы говорить, что он лучший в стране или первый. Поскольку любое место оспоримо — и всё определяется только на ринге. У нас есть и другие сильные супертяжеловесы. Но, по моему мнению, Серёжа среди лидеров данной категории. Кроме Александра Поветкина, никто из россиян не поднимался в рейтинге так высоко, как Кузьмин.

— А как же Арсланбек Махмудов?

— Он долгое время был в сборной России вместе с Серёжей, но даже не попадал в число призёров на чемпионате страны. В Канаде встречается с очень слабыми соперниками. Ещё не видел ни одной достойной фамилии. Таким образом, Арсланбек просто делает себе имя. К тому же я смотрю на бои с точки зрения уровня исполнительского мастерства, тактического умения. Там бокс на уровне уличной драки: как у Махмудова, так и у его оппонентов. Они выходят и, как во дворе, начинают махать кулаками, кто первый попадёт.

— Наверняка в нынешних условиях спортсмену несложно потерять мотивацию и снизить требования к себе. Как вы помогаете Сергею бороться с этим?

—Он достаточно зрелый человек и серьёзный спортсмен. Сам всё это понимает. Тренируется и ждёт боёв, перемены ситуации. Для супертяжа 36 лет — не возраст, а напротив, можно сказать, расцвет сил. Масса боксёров в его дивизионе боксируют после сорока и становятся чемпионами.

— А до какого возраста сможет выходить на ринг Сергей, исходя из его физических данных?

— До 40 лет — безособых проблем. Но если политическая ситуация не будет меняться, то ещё год — два побоксируем, а дальше нужно садиться и принимать решение, стоит ли продолжать карьеру. Как говорится, что ждать у моря погоды?

— С возможными противниками всё не так просто и у Дмитрия Бивола. Джошуа Буатси отказался биться с ним, реванш с Саулем Альваресом кажется невозможным после его перехода в PremierBoxingChampions. А из иностранцев вызовы ему бросает лишь Энтони Ярд. Но интересно ли это самому россиянину?

—У Димы ситуация отличается от Серёжиной. Тут соперники просто боятся проиграть. Тот же Буатси отказался именно по этой причине. Он не готов уступать. Все не имеющие поражений боксёры дорожат своим «ноликом». Ведь гонорары после проигрыша в следующей битве резко падают. Поэтому Джошуа и не хочет встречаться с Биволом.

— А Диме Буатси интересен как соперник?

— Ему любой оппонент интересен при условии, что их бой даст возможность в очередной раз заявить о себе.

— В поединке с Энтони Ярдом это можно сделать?

— Конечно, схватка для Димы будет полезной. Но британец уже несколько раз проиграл, и я не вижу варианта, при котором он создаст Биволу какие-то проблемы на ринге. Думаю, и большая часть болельщиков будет однозначно считать россиянина фаворитом и к победе отнесётся прохладно. А почему именно Ярд? Ведь есть ряд других бойцов, с которыми можно боксировать.

— С кем вам было бы интересно увидеть Бивола на ринге?

— Ну, например, с Дэвидом Бенавидесом, который гоняется за Саулем Альваресом, а тот не соглашается драться. Если он поднимется на одну категорию, то можно сразиться. Для американца проблем это не составит: в обычной жизни он весит, думаю, далеко за 90 килограммов. Это очень габаритный спортсмен, ему бы в первом тяжёлом соревноваться, а он залезает в 76 кг.

Но такая стратегия — мексиканская тема. Многие из-за недостатка знаний считают, чем в меньший вес опустятся, тем больше будут превосходить своих соперников и тем легче им будут доставаться победы. Поэтому они забираются в самые низкие категории, надеясь оказаться на голову сильнее противников: и физически, и по габаритам, и по другим показателями.

— Это работает не всегда?

—Если в соперниках высококлассный боксёр с точки зрения уровня мастерства и тактического умения, всё это нивелируется. Вы сами были свидетелями противостояния Димы и Хильберто Рамиреса. Он тоже очень габаритный боксёр, и эксперты говорили, что россиянину предстоит тяжёлый поединок. У соперника более 40 побед. А перед противостоянием мексиканец рассказывал, как легко нокаутирует оппонента. В итоге, вся эта болтовня привела к поражению. Дима просто его деклассировал, противник ничего не смог сделать на ринге.

— Если говорить про смену дивизиона, сам Бивол об этом задумывался?

— Мы серьёзно рассматривали варианты, и хотели спуститься на категорию ниже. Ведь Дима — самый маленький полутяжеловес. По любителям он выступал в категории до 75 кг, но потом я его поднял выше, чтобы он получал удовольствие от работы и соревнований, боксировал в весе, в котором живёт. Тогда не надо забивать голову мыслями, как потом сбрасывать лишнее.

Дима в тренировочном цикле держится в пределах 83 — 84 кг. Иной раз на взвешивание он идёт после завтрака. А другие скидывают по десятке, чтобы уложиться в лимит. Бивол этим не занимается. Он побеждает за счёт своего умения и мастерства.

С тем же Канело рассматривали вопрос, чтобы боксировать в весе до 76 кг. Но он не захотел, поскольку на кону бы стояли его четыре пояса, которые Дима мог забрать и стать абсолютным чемпионом во втором среднем. А потом вернуться обратно и забрать все трофеи в полутяжёлом.

— А что насчёт перехода в первый тяжёлый?

— Смысла подниматься выше я пока не вижу. Если только появится интересный противник. Этот дивизион очень бедный, там практически нет конкуренции. Все лидеры ушли в следующий и сегодня там занимают лидирующие позиции.

— Ну и денежных боёв таким образом не будет?

— Дело даже не в гонорарах. Просто все, кто не смог составить конкуренцию в полутяжёлом весе, поднялись и стали конкурировать там.

— А если реванш с Канело пройдёт во втором среднем, это на шансы Альвареса как-то повлияет? Ведь ему в родной категории было бы комфортнее…

— Я бы так не сказал. Он прилично занимается сушкой. Диме бы тоже пришлось сжигать 4 — 5 кг, но это не проблема. А у Сауля в промежутке между боями жизненный вес под 90. Он больше, чем Дима. Вот и весь сказ. Он и для полутяжёлого сбрасывал.

— Биволу спускаться в весе смысла нет ради боя с Бенавидесом. А если сражаться за пояс, то всё упирается в Альвареса.

— Мне кажется, он в ближайшее время не согласится драться. Может быть, когда-нибудь согласится на реванш, но для начала менеджеры доведут интерес до кипения, чтобы Канело сумел получить максимальные деньги за поединок. Это противостояние станет финишем в его карьере.

— Вы говорите, Альварес «сбежал» от Бивола. Возможно, на его решение повлияло не самое лучшее выступление в схватке с Джоном Райдером?

— Ничего не могу сказать по этому поводу. Моё мнение, Канело — амбициозный человек. Хотел реванша. Но команда провела анализ, сделала расклад предстоящего боя. И, наверное, привела достаточно аргументов, что этот поединок не выиграть, а поражение будет равносильно завершению карьеры.

— Насколько Джермелл Чарло опасен для Альвареса?

— Это очень хороший боксёр, но он уже давно не выступал. Поэтому сложно говорить о результате противостояния. Конечно, предпочтение на стороне Канело. И я думаю, он выиграет. Чарло тоже трудно делает вес и много гоняет. Поэтому тут преимущество у Сауля. Он сможет и ударить, и возможно, нокаутировать оппонента.

— Вам не кажется, что постепенно приближается конец карьеры Альвареса или, как минимум, её яркой части?

— Не могу об этом судить. Думаю, полагающиеся по контракту с Premier Boxing Championship бои он проведёт, а потом вернётся к вопросу о реванше с Биволом.

— Альварес и Бивол — одногодки, но по Дмитрию такого и не скажешь. Напротив, кажется, что он даже не достиг своего пика. Согласны?

— Он сейчас находится очень близко к нему. На таком уровне он может боксировать ещё два — три года.

— Нет обиды, что Дима почти на пике, а боёв не проводит?

— Конечно, есть чувство огорчения и неудовлетворённости. Но думаю, скоро всё наладится. И у Бивола будут поединки. С тем же Артуром Бетербиевым, может быть, встретятся в конце этого года или в начале следующего. Поединок состоится, если промоутеры визави пойдут на это. А им просто нужно отдать трансляцию на DAZN и получить свои приличные деньги.

— Что сейчас мешает договориться?

— Top Rank и ESPN дают Бетербиеву за бой $1 — 1,5 млн, а на DAZN он получил бы не меньше пяти. Не знаю, какие деньги зарабатывает канал на боях Артура и насколько они интересны американцам. Но там же всё регулируется зрителем. Если он включает трансляцию, платит за неё, то соответственно, доход получают и боксёр, и промоушен, и телевещатель. Значит, публика так смотрит бои Бетербиева, раз гонорары невысокие.

— Поэтому Дима не хочет на таких условиях боксировать?

— Нужно знать себе цену. Я считаю, что это не те гонорары, которые должен получать Бетербиев, не говоря уже о Биволе. Они сейчас предложат по $1,5 млн за бой, а DAZN — $15 млн. Разница есть? В этом и весь ответ.

— Ранее высказывалось мнение, что схватка Бивола и Бетербиева не вызовет ажиотажа в США.

— Я вас уверяю, поединок Димы сейчас интересен ценителям бокса в этой стране, а особенно мексиканцам и большей части Латинской Америки. После побед над Рамиресом и Альваресом он стал любимцем их болельщиков. Поэтому я думаю, что с просмотрами боя Бивола всё будет нормально.

— Наверняка через вас прошло множество боксёров. Что отличало Дмитрия от множества талантливых и перспективных спортсменов, которых вы видели?

— Уже почти 50 лет работаю на тренерском поприще. У меня было много учеников, которые в советские времена становились чемпионами СССР и выигрывали соревнования уровня Олимпиады, имею в виду первые Игры доброй воли. Побеждали на мировых и европейских первенствах. Самое главное преимущество Димы — трудолюбие. Он не почивает на лаврах. Не даёт себе расслабиться и отдохнуть, чем страдали некоторые другие мои воспитанники. После успеха им обязательно требовалось потом погреться в лучах славы. У Димы этого нет. Как будто прививка поставлена. До и после завоевания титула чемпиона мира он работает в прежнем режиме.

— Какие ещё качества цените в Диме, кроме трудолюбия?

— Здравый смысл, и то, что он полностью доверяет мне и на ринге, и по жизни. Как и я ему.

— А бывают сложности в общении?

— Нет, всегда говорю своим учениками, если что-то болит, тянет или есть жизненная ситуация, из-за которой не расположены в этот день тренироваться, не молчите, не держите в себе. Расскажите мне, и вместе найдём решение. Я не деспот, у которого нужно просто пахать и всё, вне зависимости от твоих проблем и болевых ощущений. У нас такого нет.

— Вы говорили, что Бивол пришёл к вам, когда при переходе из юниоров на взрослый уровень начал проигрывать. Что именно у него не получалось?

— Были шероховатости и недостатки в технической подготовке, которые тянули за собой тактические ошибки. Поэтому какое-то время понадобилось на исправление имевшихся погрешностей. И второй момент, когда он уступал, то начинал паниковать, пропадала уверенность в себе перед боями. Пришлось и в психологическом плане поработать, чтобы Дима выходил с чувством, что он на 100% сильнее соперника и выиграет этот поединок.

— И как это сделать?

— Это большой секрет (смеётся). Я вам сейчас расскажу, все научатся, и зачем я буду нужен?

— Когда поняли, что Дима будущий чемпион мира и один из лидеров рейтинга вне зависимости от весовых категорий?

— Это произошло в 2011 году на чемпионате России среди любителей в Уфе. В полуфинале он боксировал с Артёмом Чеботарёвым. Тогда у меня появилась уверенность: это будущий чемпион из чемпионов.

— Почему?

— Он выполнил всё, что я его просил. Стал управляем мной как тренером в подготовке и во время поединка. Слушал, ловил мои подсказки и исходя из этого вёл бой.

— То есть произошёл контакт между вами и Димой?

— Да, такое замыкание. Ученик слушал наставника, а тренер чувствовал своего воспитанника, что он может сделать, а что — нет.

— С кем ещё вы сегодня работаете, помимо Бивола и Кузьмина?

— Уже два года у меня тренируется узбекский боксёр Шахрам Гиясов, а также его соотечественник Баходир Жалолов, который стал чемпионом мира по любителям и олимпийским чемпионом.

— Как решаете, с кем будете сотрудничать?

— Я никого не выбираю и не приглашаю. Беру всех, кто ко мне приходит и хочет тренироваться под моим началом.

— В своё время говорили, что многое переняли у своих тренеров и до сих пор пользуетесь их опытом. А современный подход к подготовке спортсменов изменился?

— Сейчас всё очень далеко от советского периода. У меня за последние годы сложилось впечатление, что сегодня молодые специалисты имеют очень малое отношение к боксу. Сами не занимались, но работают. Или же выступали на начальном уровне и потом сразу начали тренировать. Их спрашиваешь об образовании, и выясняется: они нигде не учились. И хвастаются этим. А как человек, не зная основ анатомии, физиологии, психологии, педагогики может быть успешным наставником? Если он не учился в институте, разве способен решать серьёзные вопросы? Он будет только повторять за другими, не понимая, как правильно грузить спортсмена, а потом давать организму восстановиться.

Из-за этого масса начинающих боксёров, детей доходят до определённого возраста и заканчивают заниматься. Посмотрите на число ребят, выступающих по юношам, и сколько из них «доживает» до взрослого ринга. Очень маленький процент. Это показатель неумения и безграмотности тренерского состава, который работает с ними.

— То есть в боксе тоже есть глобальная проблема с тренерами?

— Да, конечно. Одна из оставляющих всего — материальное обеспечение специалистов. Большая часть работает на коммерческой основе. Они зарабатывают деньги и не уделяют нужного внимания талантливым ребятам, даже если являются квалифицированными специалистами. Ведь если ты видишь, что появилась группа сильных спортсменов, которые могут многого добиться, им нужно посвящать больше времени. У них должна быть особая подготовка. А у наставника нет такой возможности, поскольку ему нужно кормить семью и детей.

В советские времена государство немного по-иному строило работу. Я имею в виду и образование, и детские спортивные школы. Их обеспечение было совершенно другим. Я во всяком случае мог посвятить себя воспитанникам.

— В 2014-м году Кузьмин и Бивол стали профессионалами. А ранее у вас был подобный опыт перехода боксёров?

— Да, со своими предыдущими учениками братьями Артемьевыми и Игорем Ружниковым ещё в 90-м году. Мы уехали в Америку, они подписали профессиональные контракты. И я остался там с ними работать тренером. Потом через какое-то время вернулся в СССР, чтобы взять ещё одного из своих учеников и отвезти в США, но наши структуры закрыли мне выезд: не стали оформлять загранпаспорт. Вопрос в итоге решился, но года через два — три.

— И смысла ехать не было?

— В стране в этот момент началась перестройка. А у меня семья, дети. Отправиться туда и оставить их тут одних было неправильно. Поэтому я продолжил работать на родине.

— Но с 1990-х до 2014-го всё равно прошло много времени. Не было опасения, что не справитесь?

— Нет, у меня же был опыт перехода учеников на профессиональный ринг. Причём очень удачный и успешный. Глобальных проблем не возникало. Важную роль в процессе играет психологическая составляющая. Спортсмен должен поверить, что может боксировать 10 — 12 раундов. Большинство любителей думают: «Если я к концу третьего умираю и еле стою на ногах, то как будет дальше?». Именно из-за таких «ломок» многие либо вообще не переходят на новый уровень, либо, действительно, потом сдуваются в первой половине боя.

— В вашей карьере были такие примеры?

— Многие ребята не смогли перебороть себя и заставить трудиться в той степени, в которой это было нужно.

— Бивол в интервью рассказывал, что вы от него требуете поменьше пропускать, а не нокаутировать соперника. Такой подход у вас ко всем ученикам или данный аспект тоже индивидуален?

— Этого я требую от каждого воспитанника, поскольку смотрю на ситуацию с точки зрения здоровья. Я к ребятам отношусь как к своим детям. У них впереди целая жизнь, а чем чаще человек пропускает, тем больше вероятность, что у него в какой-то период времени начнёт болеть голова.

— Какое достижение Димы в карьере вы считаете самым значимым?

— Для тренеров обычно самая большая мечта воспитать чемпиона мира среди профессионалов. Второй мой бзик был, чтобы ученик вышел на ринг в таком реликтовом месте, как «Мэдисон-сквер-гарден», где выступали все великие спортсмены, имена которых вписаны золотыми буквами в историю бокса. Дима всё это исполнил. После этого он ещё был признан лучшим по итогам года и вне зависимости от весовых категорий.

Какие ещё могут быть желания? Конечно, хочется, чтобы он стал абсолютным чемпионом в какой-то из категорий, а его имя отметили в международном Зале боксёрской славы. Причём, всё это вполне достижимо.

— После этого можно спокойно уходить на пенсию?

— Нет, зачем? (смеётся). После этого же могут новые цели появиться.

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— Или новые ученики.

— Нет, я больше брать никого не буду. Четырёх воспитанников мне вполне достаточно. Я просто не успею им дать то, что они заслуживают. По здоровью, по времени у меня это не получится. Все мои ребята уже почти готовые чемпионы. Баходир в ближайшие год или два может завоевать титул. Шахмар тоже. Он первый номер в рейтинге и главный претендент на бой за пояс. Ещё есть Дима и Серёжа. Зачем брать ещё? Ведь нужно всем уделять время. Пусть будет один боксёр, но супер, чем много посредственных.

— А какое ваше мнение, как должен завершать карьеру боксёр — на пике или выступать до последнего?

— Конечно же, на пике. Когда он достиг всего и впереди больше нет ничего, к чему стремиться? К этому моменту спортсмен должен уже создать материальную базу, на основе которой он дальше будет существовать. А боксировать просто для заработка, считаю, неправильно.

— Что бы вы выбрали для Дмитрия — завершить карьеру без единого поражения, но лишь с одним поясом или уступить однажды, но впоследствии стать абсолютным чемпионом мира?

— Абсолютное чемпионство не является главной задачей. Масса спортсменов, которые считаются уникумами и эталонами бокса, кто у всех на устах, не владели всеми поясами. Например, Шугар Рэй Леонард или Шугар Рэй Робинсон.

А можно быть абсолютным чемпионом, но ничего не показывать на ринге. Тут же нужно ещё смотреть на уровень умения и мастерства соперников. Вдруг в данный период времени в его весе были одни «мертвецы». Тогда пояс не показатель того, что ты великий. Я сейчас не имею в виду никого конкретно, есть масса категорий, где такое происходит.

Ну и никто не исключает везения. Дима победил Джо Смита-младшего, но до того, как он завоевал титул. А Бетербиев после, и теперь пояс у Артура, а мог бы быть у Бивола. Просто так сложилось.