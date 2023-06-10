Бой-реванш Бивол — Альварес может не состояться в 2023 году

В команде мексиканского боксёра Сауля Альвареса рассказали, что реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации Дмитрием Биволом может не произойти в 2023 году.

«Пока переговоров о реванше нет. Вполне может быть, что поединок не состоится в нынешнем году», — приводит слова собеседника ТАСС.

32-летний мексиканец в мае прошлого года проиграл российскому боксёру и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полутяжёлой весовой категории. После боя Альварес заявил о желании провести реванш.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом.