Украинский боксёр Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом

Украинский боксёр Александр Гвоздик заявил, что поможет мексиканцу Саулю Альваресу в подготовке к реваншу против россиянина Дмитрия Бивола.

«Надеюсь, во втором поединке Альварес проявит себя лучше. Уже пригласил меня в качестве спарринг-партнёра. Наверное, через месяц мы начнём. Буду пытаться мотивировать Сауля, чтобы во второй раз получилось лучше», — рассказал Гвоздик YouTube-каналу Two Sides.

32-летний мексиканец в мае прошлого года проиграл российскому боксёру и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полутяжёлой весовой категории. После боя Альварес заявил о желании провести реванш.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов заявил, что команду не устраивают условия реванша с Альваресом.