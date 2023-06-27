В команде Бивола объяснили невозможность проведения боя с Бетербиевым
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«На данный момент из-за бюрократических запретов этот бой не может быть организован. Это следует из заявлений некоторых боксёрских федераций», — приводит слова собеседника ТАСС.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с Биволом.