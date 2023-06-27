Бетербиев — о возможном бое с Биволом: я не должен и не буду за ними бегать

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с обладателем пояса WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Считаю, что у Бивола больше отговорки. Я считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать — мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно сразу три — это ему. А всё, что они говорят, — это болтология», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее Бетербиев сообщил о желании вернуться в Россию.