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Бетербиев: Россия — моя страна, я планирую вернуться

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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев сообщил о желании вернуться в Россию.
Бетербиев: Россия — моя страна, я планирую вернуться
  • РИА Новости

«Из-за этого бокса я путешествую, а сейчас живу в другой стране. Но когда карьера закончится, я планирую вернуться туда, где мне комфортно. Считаю, что основную часть жизни я провёл в России. Мне хотелось бы там продолжить», — цитирует боксёра «Чемпионат».

Напомним, что Бетербиев в настоящий момент проживает в Канаде.

29 января спортсмен одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что бой Бетербиев — Смит пройдёт в августе в Канаде.

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