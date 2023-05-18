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Бой Бетербиев — Смит пройдёт в августе в Канаде

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В промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы российского боксёра Артура Бетербиева, рассказали о поединке с британцем Каллумом Смитом.
Бой Бетербиев — Смит пройдёт в августе в Канаде
  • Gettyimages.ru
  • © Top Rank Inc

«Поединок Бетербиев — Смит пройдёт в Квебеке в августе. Точная дата будет объявлена позднее», — цитирует представителя Top Rank ТАСС.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 38-летний российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что бой Бивола и Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса.

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