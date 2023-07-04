Кузьмин 20 июля в Санкт-Петербурге встретится с Монтесом
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Поединок состоится в Санкт-Петербурге 20 июля. Этот бой в тяжёлом весе возглавит шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге».
В активе Кузьмина 18 побед и два поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил единогласным решением судей Тиана Фика из ЮАР. На счету Монтеса восемь побед и пять поражений.
В рамках шоу пройдёт поединок полутяжеловеса из Армении Артуша Оганнесяна и Габриэля Оланреваджу, также встретятся Никита Солонин и Михаил Гогитидзе.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Махмудов нокаутировал Акпеджори во втором раунде.