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Кузьмин 20 июля в Санкт-Петербурге встретится с Монтесом

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Российский боксёр Сергей Кузьмин проведёт свой следующий поединок с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом в Санкт-Петербурге.
Кузьмин 20 июля в Санкт-Петербурге встретится с Монтесом
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Potts - PA Images

Поединок состоится в Санкт-Петербурге 20 июля. Этот бой в тяжёлом весе возглавит шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге».

В активе Кузьмина 18 побед и два поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил единогласным решением судей Тиана Фика из ЮАР. На счету Монтеса восемь побед и пять поражений. 

В рамках шоу пройдёт поединок полутяжеловеса из Армении Артуша Оганнесяна и Габриэля Оланреваджу, также встретятся Никита Солонин и Михаил Гогитидзе.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Махмудов нокаутировал Акпеджори во втором раунде.

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