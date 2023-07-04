Кузьмин 20 июля в Санкт-Петербурге встретится с Монтесом

Российский боксёр Сергей Кузьмин проведёт свой следующий поединок с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом в Санкт-Петербурге.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге 20 июля. Этот бой в тяжёлом весе возглавит шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге».

В активе Кузьмина 18 побед и два поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил единогласным решением судей Тиана Фика из ЮАР. На счету Монтеса восемь побед и пять поражений.

В рамках шоу пройдёт поединок полутяжеловеса из Армении Артуша Оганнесяна и Габриэля Оланреваджу, также встретятся Никита Солонин и Михаил Гогитидзе.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Махмудов нокаутировал Акпеджори во втором раунде.