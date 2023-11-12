IFL TV: Бивол может провести бой в декабре
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Как сообщает IFL TV со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля, в Саудовской Аравии 23 декабря хотят провести вечер бокса с участием Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Отто Валлина и Джозефа Паркера. Соперником россиянина может стать Ричард Ривера.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.
Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Ранее Бивол заявил, что вернётся на ринг в январе.