Бивол победил Артура единогласным решением и защитил чемпионский пояс WBA
Боксёр из России победил единогласным решением судей. Бивол отобрал у Артура титул чемпиона Международной боксёрской организации (IBO).
На счету 33-летнего непобеждённого российского боксёра 22 победы (11 нокаутом).
В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и два поражения.
Ранее сообщалось, что российский боксёр тяжёлой весовой категории Арсланбек Махмудов потерпел поражение от немца Агиты Кабайелы в поединке в Эр-Рияде.