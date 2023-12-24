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Бивол победил Артура единогласным решением и защитил чемпионский пояс WBA

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол нанёс поражение англичанину Линдону Артуру на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Боксёр из России победил единогласным решением судей. Бивол отобрал у Артура титул чемпиона Международной боксёрской организации (IBO).

На счету 33-летнего непобеждённого российского боксёра 22 победы (11 нокаутом).

В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боксёр тяжёлой весовой категории Арсланбек Махмудов потерпел поражение от немца Агиты Кабайелы в поединке в Эр-Рияде. 

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