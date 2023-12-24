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Джошуа досрочно победил Валлина на турнире по боксу в Эр-Рияде

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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа взял верх над Отто Валлином на боксёрском вечере в Эр-Рияде, который получил название Day of Reckoning.

Поединок между Джошуа и Валлином завершился по окончании пятого раунда. В четвёртом отрезке шведский боксёр пропустил несколько тяжёлых попаданий, а в перерыве его команда отказалсь от продолжения схватки. 

После этого боя, в активе Джошуа стало 27 побед (24 — досрочно) и три поражения. Валлин проиграл второй раз в карьере (26-2). До этого момента он уступал лишь Тайсону Фьюри.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер судейским решением уступил Джозефу Паркеру. 

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