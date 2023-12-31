Цзю — о бое Бивол — Бетербиев: жаль, что кто-то из них не будет чемпионом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение касательно возможного поединка между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянином Дмитрием Биволом и его соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Персональные амбиции — это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой. Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс».

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее Арум назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире.