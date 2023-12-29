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Арум назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире

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Промоутер Боб Арум высказал мнение, что чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев является лучшим полутяжеловесом в мире.
Арум назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире
  • Gettyimages.ru
  • © James Chance

«Артур — лучший боксёр в мире среди полутяжеловесов, и я не могу дождаться, когда увижу, как он продлит свою невероятную серию нокаутов», — написал Арум в социальных сетях.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Ранее сообщалось, что бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года.

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