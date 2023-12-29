Арум назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире
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«Артур — лучший боксёр в мире среди полутяжеловесов, и я не могу дождаться, когда увижу, как он продлит свою невероятную серию нокаутов», — написал Арум в социальных сетях.
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.
Ранее сообщалось, что бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года.