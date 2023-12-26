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Бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года

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Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти весной 2024 года.
Бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле следующего года. Но ему ещё в январе предстоит бой со Смитом. Не думаю, что будут препятствия со стороны WBC», — цитирует менеджера Бивола Вадима Корнилова ТАСС.

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Дмитрий Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA.

На счету 33-летнего непобеждённого боксёра из России 22 победы (11 нокаутом).

Ранее Эдди Хирн заявил, что Бивол сделал свою часть работы в поединке с Артуром.

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