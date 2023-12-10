По заветам «Ливерпуля»: гол Кривцова на 90-й минуте принёс «Краснодару» победу над ЦСКА в 18-м туре РПЛ

«Краснодар» на своём поле вырвал победу у ЦСКА в центральном матче 18-го тура чемпионата России по футболу. В первом тайме подопечные Владимира Ивича преимущественно действовали вторым номером и нанесли в два раза меньше ударов по воротам соперника, а перехватить инициативу сумели лишь после перерыва, хотя при этом команда Владимира Федотова была ближе к тому, чтобы открыть счёт. Когда же казалось, что встреча закончится вничью, Никита Кривцов откликнулся на передачу низом с углового, напомнившую комбинацию «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» весной 2019-го.

Несмотря на тот факт, что в гонке за золотом главным соперником «Краснодара» оставался «Зенит», в нынешнем сезоне противостояние с ЦСКА выглядело не менее принципиальным. Ведь в 13-м туре именно подопечные Владимира Федотова нанесли на тот момент единоличному лидеру РПЛ первое поражение в соревновательном году и не только позволили петербуржцам сократить отставание от конкурентов, но и прервали впечатляющую беспроигрышную серию «быков» из 18 встреч. А теперь и вовсе имели возможность лишить их звания «зимних чемпионов». Правда, для этого армейцам было необходимо не уступить на чужом поле, где чёрно-зелёные не теряли очки с конца августа, а не были биты — аж с октября 2022-го.

Но, несмотря на это, шансы ЦСКА на успех выглядели довольно высокими, ведь «Краснодар» подходил к матчу далеко не в идеальном состоянии. В двух последних турах «быки» проиграли «Уралу» и с огромным трудом взяли верх над «Оренбургом», а также не могли рассчитывать на ряд основных исполнителей. К пропустившему львиную долю первенства Кайо добавились Сергей Петров, Лукас Оласа и Джон Кордоба, дисквалифицированный за оскорбительный жест в адрес судьи. И если в прошлой встрече подменять его был вынужден 18-летний Александр Кокшаров, то на этот раз выбор был сделан в пользу номинально флангового форварда Мозеса Кобнана.

Также Владимир Ивич немного обновил и две другие линии. В полузащите вместо Михайло Баньяца появился Ильзат Ахметов, а в обороне травмированного Оласу сменил Георгий Арутюнян. В отличие от коллеги, Федотов обошёлся без изменений и выставил тот же состав, что и в нашумевшем противостоянии с «Ростовом».

После мучений на заснеженном поле «ВЭБ Арены» для футболистов ЦСКА наверняка стало настоящим счастьем завершить первую часть сезона игрой на идеальном газоне стадиона в Краснодаре. И за эти великолепные условия гости отблагодарили хозяев высочайшим прессингом, не дававшим им возможности толком перебраться на чужую половину. Начало тайма армейцы отработали первым номером и практически не позволяли оппоненту продохнуть, временами создавая моменты у ворот Матвея Сафонова. Опасный удар нанёс Фёдор Чалов, а спустя несколько минут он же покатил на Аббосбека Файзуллаева, чей выстрел был заблокирован защитником. Могли отличиться и Милан Гайич с Виллианом Рошей, но первый пробил прямо в руки вратарю, а второй не попал в створ после подачи с углового.

Но было странно ожидать, что ЦСКА сумеет отпахать в таком высочайшем темпе не то что 90, а хотя бы 45 минут. И эти опасения сбылись. Если поначалу «Краснодар» лишь изредка огрызался молниеносными выпадами с участием Жоау Батчи, то постепенно стал всё чаще наведываться на чужую треть. Причём чаще всего хозяева атаковали по левому полуфлангу — зоне ответственности юного Матвея Лукина. Тот очень старался, но периодически всё же уступал быстроногим визави.

Тем не менее самый яркий эпизод возник на противоположном краю, где классную трёхходовку разыграли Сергей Волков, Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов. Завершал выпад именно экс-хавбек ЦСКА, но Игорь Акинфеев справился, а на добивание никто не подоспел — как и некоторое время назад, когда отсутствие замыкающего на дальней штанге также лишило «быков» возможности открыть счёт. Как итог, двукратное преимущество армейцев по числу ударов (10:5).

Взятая под конец первого тайма пауза давала надежду, что начало второго вновь выдастся довольно бурным. Но поддерживать высокий темп смогла лишь одна из двух команд. Москвичи то ли подустали, то ли решили поберечь силы, но стартовые десять минут преимущественно оборонялись, практически полностью отказавшись от высокого прессинга. И за этот отрезок могли пропустить. Ближе всех к голу был бивший в упор Олакунле Олусегун, но Акинфеев совершил чудо-сейв, да и арбитры зафиксировали положение вне игры. И это без помощи системы офсайдных линий, применявшихся на этом матче.

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По-настоящему оживился ЦСКА лишь к 60-й минуте, когда стал всё чаще пробираться к штрафной Сафонова. Ивич постарался сбить порыв соперника и бросил в бой Кокшарова и Никиту Кривцова, но тщетно. Форвард практически не получал передач, а хавбек уж слишком часто ошибался при попытках обострить ситуацию. Тем не менее от былой прыти красно-синих впереди не осталось и следа. Эффектные комбинации проходили крайне редко, а Сафонову почти не приходилось демонстрировать своё мастерство. Нагрузить его сумели лишь Чалов и Файзуллаев. Первый эффектно пробил с разворота, а подача второго на партнёра чуть было не превратилась в шикарный обводящий удар в дальний угол.

Казалось, всё идёт к нулевой ничьей, когда «Краснодар» внезапно встрепенулся. Сначала Сперцян оригинальным образом решил исполнить штрафной удар с 35 м и чуть было не забросил мяч за шиворот голкиперу ЦСКА — помешала крестовина. И хотя угловой казался слабым утешением, именно он стал решающим. Всё тот же Эдуард низом исполнил передачу на Кривцова, а тот неотразимо «выстрелил» в ближний угол, напомнив о знаменитом взятии ворот «Барселоны» в исполнении «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов 2019 года. При этом всего бы этого не случилось, если бы не серия ошибок гостей. Файзуллаев потерял своего противника и не прервал пас, Виллиан Роша не сумел принять на себя удар. Акинфеев спасти не смог.

Лишь после этого Федотов произвёл первые замены. Антон Заболотный сменил Ивана Облякова и помог организовать подобие навала, но успехом он не завершился. «Краснодар» дотерпел и отстоял как победу над ЦСКА, так и первое место в турнирной таблице РПЛ. На зимнюю паузу подопечные Ивича ушли в статусе лидера чемпионата России.