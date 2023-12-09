«Ни поле, ни погода не помешали»: «Спартак» победил «Крылья Советов» и отомстил за разгромное поражение в Самаре

«Спартак» на своём поле взял верх над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России по футболу. Матч прошёл при температуре -11,5 °С, однако большинство футболистов вышли на поле без головных уборов. Подопечные Гильермо Абаскаля в первые десять минут забили дважды: сначала Квинси Промес пробил из-за штрафной с поправкой на рикошет от Романа Евгеньева, а затем Александр Соболев воспользовался грубой ошибкой Александра Солдатенкова. Окончательный счёт в начале второго тайма установил Кристофер Мартинс, после серии рикошетов направивший мяч в пустые ворота с близкого расстояния. Таким образом, красно-белые взяли реванш за разгром в Самаре.

Вслед за «Локомотивом» и «Уралом» проводить матч 18-го тура РПЛ в мороз пришлось и «Спартаку» с «Крыльями Советов». Термометр на арене красно-белых в Тушине в субботу показал -11,5 °С, поэтому о переносе игры речи не шло. Погода слегка сжалилась над футболистами: обошлось без обильного снегопада, так что мяч на этот раз болельщики видели, как и игроков самарской команды, которые решили выступать в белых футболках.

Наставник гостей Игорь Осинькин, в свою очередь, постарался посмотреть на вопрос философски. По словам специалиста, в каждой ситуации есть как негативные, так и позитивные аспекты.

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«Взгляните на хронику 90-х и сравните с сегодняшним газоном. Ни поле, ни погода не помешали нам сегодня. Система «весна — осень»? Она не принесёт нам множества свободных дат по щелчку пальцев. Моё личное мнение — желательно не залезать в декабрь. Возможно, Москве тоже не помешает закрытая арена, как в Петербурге, чтобы не только на юге страны можно было играть комфортно в это время года», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

В то же время генеральный директор «Спартака» Олег Малышев обратил внимание, что при таких низких температурах повышается травматизм.

«Побегать с мячом по полю можно, поиграть в таких условиях можно. Я бы особо отметил работу наших агрономов, потому что поле было в идеальном состоянии. Но с коммерческой точки зрения играть в такую погоду — не лучший вариант, потому что собрать много болельщиков очень сложно (на матче присутствовало 8 тыс. зрителей — RT). Вопрос не в самой системе «осень — весна», а в том, как у нас составлен календарь. В идеале нужно минимизировать количество матчей в таких погодных условиях», — объяснил Малышев.

Впрочем, если низкая температура не сказалась на качестве поля, то повлияла на состав москвичей. В заявке хозяев отсутствовали Хесус Медина, Тео Бонгонда, Руслан Литвинов, Леон Классен. В пресс-службе клуба сообщили, что все они накануне заболели. При этом прозорливые журналисты обратили внимание: на стадион многие футболисты «Спартака» приехали без шапок, да и на поле вышли без головных уборов.

«Ну, например, Александр Соболев думает, что у него классная причёска! А если серьёзно, то несколько человек выбыли из строя из-за вируса, но это обычная простуда. Наш штаб работает не покладая рук, чтобы минимизировать ущерб от ситуации. Возможно, сказалось большое количество переездов в последнее время», — заявил тренер красно-белых Владимир Слишкович, который заменял на скамейке запасных Гильермо Абаскаля.

Испанца на этой неделе на два матча дисквалифицировал КДК РФС за реакцию на поведение Бернарда Бериши в противостоянии с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ. Впрочем, по словам бывшего полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова, отсутствие наставника не должно влиять на игру футболистов.

«Когда команда знает, что делать на поле, ей тренер в этот момент не нужен! Наставник по большому счёту нужен только перед игрой и в перерыве. Мы когда играли, Олег Романцев вообще ничего не подсказывал по ходу матча. Когда футболисты профессионально выполняют свои обязанности, то они знают, что от них требуется. Если тренер нужен им, чтобы нянькаться каждую секунду игры, то таким футболистам необходимо менять вид спорта», — заявил RT специалист.

Тихонов оказался абсолютно прав. Хозяева, явно желавшие перед своими болельщиками взять реванш у «Крыльев Советов» за обидное поражение 0:4 в 10-м туре РПЛ, сразу пошли вперёд и уже на второй минуте открыли счёт.

Квинси Промес получил мяч перед штрафной площадью в борьбе с двумя защитниками гостей, сделал вид, что будет их обыгрывать, а сам пробил в левый угол ворот между ног Романа Евгеньева: из рикошета от ноги защитника Иван Ломаев не сумел вовремя среагировать на удар. Таким образом, форвард москвичей приблизился к топ-5 лучших бомбардиров в истории красно-белых. Теперь на счету нидерландца 114 голов за «Спартака», на один больше у Юрия Гаврилова.

Не прошло и десяти минут, как хозяева уже вели со счётом 2:0. Даниил Хлусевич навесил с левого фланга в центр штрафной соперника. Первым на мяче оказался Александр Солдатенков, однако нормально его обработать и вынести подальше от ворот у защитника самарцев не получилось, чем воспользовался Александр Соболев, расстреляв Ломаева с ближней дистанции. Форвард сборной России забил впервые с августа этого года.

Казалось бы, после такого начала игра должна была немного успокоиться, но мороз в субботу способствовал тому, чтобы обе команды активно шли вперёд. Ещё два момента имел Промес: сначала он увидел вышедшего слишком далеко из ворот голкипера самарцев и перекинул через него мяч, но тот угодил в перекладину. А затем нидерландец со стандарта попал в штангу. Могли отличиться и «Крылья Советов»: Амар Рахманович поборолся во вратарской с Срджаном Бабичем, но Александр Максименко сумел вовремя вмешаться и спасти свою команду.

«Спартак» снял вопрос о победителе матча в начале второго тайма. При этом гол получился достаточно курьёзным. Наиль Умяров после рикошета от защитника гостей оказался один на один с Ломаевым, но не стал бить, а покатил мяч поперёк на Промеса. Евгеньев постарался вынести его из штрафной, но тот отскочил к Кристоферу Мартинсу, который в такой ситуации не промахнулся.

Несмотря на счёт, гости продолжали атаковать, однако так и не смогли распечатать ворота Максименко. Как отметил Осинькин, хотя его команда и боролась до конца, результат был предрешён уже после третьего гола.

«Мы обыграли «Спартак» трижды подряд до этого матча. Где-то в душе я понимал, что это не может длиться вечно. Всё пошло не так с первой же минуты: срезки, рикошеты и так далее. При счёте 2:0 нам было тяжело претендовать на удачный итоговый результат. Мы не смогли сыграть безупречно в обороне, и у нас был крен в сторону атаки. Увы, нам не удалось продемонстрировать сбалансированный футбол. После третьего гола мы уже доигрывали матч, если так можно сказать», — отметил специалист на пресс-конференции.