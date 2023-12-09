Тренер «Спартака»: после третьего гола я почувствовал, что игра была сделана

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу красно-белых в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Крыльями Советов».

«После такого удачного начала становится играть намного легче. Сегодня мы ничего не позволили создать сопернику в первом тайме. Максименко практически не приходилось вступать в игру. Второй тайм мы тоже начали быстро, а после третьего гола я с бровки почувствовал, что игра была сделана, соперник был демотивирован. Результат закономерен. Вспомним перекладину, штангу и другие опасные моменты — мы могли забить ещё больше», — передаёт слова тренера корреспондент RT.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение команды от «Спартака».