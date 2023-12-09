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Осинькин: «Крылья» трижды до этого обыграли «Спартак», но это не может длиться вечно

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Спартака».
Осинькин: «Крылья» трижды до этого обыграли «Спартак», но это не может длиться вечно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы обыграли «Спартак» трижды подряд до этого матча. Где-то в душе я понимал, что это не может длиться вечно. Всё пошло не так с первой же минуты: срезки, рикошеты и так далее. При счёте 2:0 нам было тяжело претендовать на удачный итоговый результат. Мы не смогли сыграть безупречно в обороне, и у нас был крен в сторону атаки. Увы, нам не удалось продемонстрировать сбалансированный футбол. После третьего гола мы уже доигрывали матч, если так можно сказать. Боролись, старались, но результат был предрешён», — передаёт слова Осинькина корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ.

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