«Спартак» проведёт зимний сбор в ОАЭ
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«План — провести все сборы в ОАЭ. А дальше матч с «Зенитом», — цитирует главу пресс‑службы красно‑белых Дмитрия Зеленова «Матч ТВ».
9 декабря столичный клуб принимает самарские «Крылья Советов» в матче 18‑го тура чемпиона России, после чего команды уйдут на зимний перерыв. Матчи 19‑го тура пройдут в первых числах марта.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, где команда проведёт тренировочный зимний сбор.