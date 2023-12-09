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«Спартак» проведёт зимний сбор в ОАЭ

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«Спартак» планирует провести все тренировочные сборы во время зимнего перерыва в ОАЭ.
«Спартак» проведёт зимний сбор в ОАЭ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«План — провести все сборы в ОАЭ. А дальше матч с «Зенитом», — цитирует главу пресс‑службы красно‑белых Дмитрия Зеленова «Матч ТВ».

9 декабря столичный клуб принимает самарские «Крылья Советов» в матче 18‑го тура чемпиона России, после чего команды уйдут на зимний перерыв. Матчи 19‑го тура пройдут в первых числах марта.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, где команда проведёт тренировочный зимний сбор.

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