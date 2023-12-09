«Спартак» проведёт зимний сбор в ОАЭ

«Спартак» планирует провести все тренировочные сборы во время зимнего перерыва в ОАЭ.

«План — провести все сборы в ОАЭ. А дальше матч с «Зенитом», — цитирует главу пресс‑службы красно‑белых Дмитрия Зеленова «Матч ТВ».

9 декабря столичный клуб принимает самарские «Крылья Советов» в матче 18‑го тура чемпиона России, после чего команды уйдут на зимний перерыв. Матчи 19‑го тура пройдут в первых числах марта.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, где команда проведёт тренировочный зимний сбор.