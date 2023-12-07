«Зенит» проведёт зимний сбор в ОАЭ и Катаре

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, где команда проведёт тренировочный зимний сбор.

«Мы будем в Абу-Даби и Катаре, где будет турнир из стран БРИКС. Пока что идёт процесс оформления договорённостей. Будут команды из Катара, Китая, Бразилии и «Зенит». Круговой турнир. Возможно, будет суперфинал», — цитирует Медведева РИА Новости.

Последний матч 2023 года сине-бело-голубые проведут 9 декабря в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом», после чего уйдут на зимнюю паузу.

Санкт-петербургская команда занимает второе место в таблице чемпионата России с 33 очками. На первом месте «Краснодар».

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции.