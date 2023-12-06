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ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции

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Столичный ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции.
ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции
  • РИА Новости

Команда уйдёт в отпуск после матча 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром». На 12 и 13 января 2024 года у армейцев запланирован медосмотр, а с 14-го начнётся первый сбор в Объединённых Арабских Эмиратах, где запланировано два контрольных матча. Второй и третий сборы ЦСКА проведёт в турецком Белеке, сообщает Bobsoccer.

5 декабря стало известно, что встреча красно-синих с «Партизаном» состоится 1 февраля в рамках зимнего сбора. О времени и месте проведения матча станет известно позднее.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Ранее пресс-служба ЦСКА анонсировала матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в стиле видеоигры GTA 6.

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