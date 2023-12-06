ЦСКА анонсировал матч 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» постером в стиле игры GTA 6

Пресс-служба московского ЦСКА анонсировала матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в стиле видеоигры GTA 6.

На постере, опубликованном в Telegram-канале московского клуба, изображён вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев на фоне стадиона «Краснодар», где пройдёт предстоящая встреча.

Игра пройдёт в воскресенье, 10 декабря, начнётся она в 19:45 мск.

После 17 туров РПЛ красно-синие набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отправился в Сочи для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».