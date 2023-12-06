ЦСКА отправился в Сочи для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ с «Краснодаром»
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Как сообщается в Telegram-канале армейцев, команда отправилась в Сочи утром, 6 декабря.
Встреча с «Краснодаром» состоится на одноимённом стадионе в воскресенье, 10 декабря. Игра начнётся в 19:45 мск.
После 17 туров РПЛ красно-синие набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.
Ранее сообщалось, что бразильский «Атлетико Минейро» продлил аренду защитника ЦСКА Бруно Фукса до декабря 2024 года.