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ЦСКА отправился в Сочи для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ с «Краснодаром»

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Московский ЦСКА будет готовиться к матчу 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в Сочи.
ЦСКА отправился в Сочи для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

Как сообщается в Telegram-канале армейцев, команда отправилась в Сочи утром, 6 декабря.

Встреча с «Краснодаром» состоится на одноимённом стадионе в воскресенье, 10 декабря. Игра начнётся в 19:45 мск.

После 17 туров РПЛ красно-синие набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.

Ранее сообщалось, что бразильский «Атлетико Минейро» продлил аренду защитника ЦСКА Бруно Фукса до декабря 2024 года.

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