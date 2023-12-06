«Атлетико Минейро» продлил аренду защитника ЦСКА Фукса до декабря 2024 года

Бразильский «Атлетико Минейро» объявил о продлении арендного соглашения с защитником московского ЦСКА Бруно Фуксом.

Как сообщается на странице «Атлетико Минейро» в социальной сети X, новый контракт с 24-летним бразильцем рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах за команду из Белу-Оризонти во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Договор Фукса с московским клубом действует до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт товарищеский матч с белградским «Партизаном» на зимних сборах в Турции.