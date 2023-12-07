«Вопрос воспитания и темперамента»: КДК дисквалифицировал Карпина на один матч РПЛ, Абаскаля — на два

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Валерия Карпина на один матч за некорректные высказывания после встречи 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Гильермо Абаскаль, в свою очередь, не сможет руководить «Спартаком» в ближайших двух играх за то, что повалил на землю полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу. При этом наказание в отношении обоих специалистов может быть ужесточено в случае ненадлежащего поведения. Между тем наставник «Локомотива» Михаил Галактионов рискует подвергнуться дополнительным санкциям из-за использования рации во время встречи с «Зенитом».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в последнее время не сидит без работы. Поводы для разбирательств регулярно подбрасывают как главные тренеры команд РПЛ, так и футболисты. После 16-го тура под санкциями оказались Джон Кордоба, продемонстрировавший неприличный жест арбитру, а также Дмитрий Баринов и Михаил Галактионов, разразившиеся гневными тирадами по поводу судейства.

А спустя всего неделю появилось ещё два кейса: высказывание Валерия Карпина, назвавшего «дебилом» и «идиотом» того, кто принимал решение о проведении встречи ЦСКА с «Ростовом» во время сильнейшего снегопада, а также поведение Гильермо Абаскаля, повалившего на газон Бернарда Беришу.

В результате главный тренер сборной России получил дисквалификацию на ближайшую игру и ещё на одну — условно. Наставник «Спартака» был наказан более сурово: он пропустит два матча, и ещё один также назначен условно. Таким образом, красно-белые останутся без главного тренера на принципиальную встречу с «Зенитом» в марте.

Правда, мало кто, наверное, поручится за то, что испанец сохранит свой пост после зимней паузы в чемпионате — слишком много вопросов и претензий накопилось к нему за прошедшую половину сезона. Тут и формирование состава, и конфликт с Александром Соболевым, а теперь ещё и несдержанность, которая подводит команду в первую очередь. Недаром Игорь Ледяхов удивился, что никто из футболистов москвичей не вступился за Абаскаля, которого намеренно провоцировал известный своей скандальностью Бериша.

«Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между специалистом и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Поведение Абаскаля неприятно удивило многих отечественных специалистов. Так, бывший президент красно-белых Андрей Червиченко заметил, что испанцу следовало держать себя в руках и не забывать о том, какую должность он занимает. Однако и наказания в три матча за это Абаскаль, по его мнению, не заслужил.

«Неуравновешенный футболист пролетел мимо тренера в двух-трёх метрах — испанцу было достаточно посмотреть на него как на дурака и обратить внимание судьи на эпизод. Ничего бы дальше не было. Но тренер «Спартака» решил поступить иначе. С таким же успехом можно гоняться и за собаками на улице. Ты наставник команды — зачем опускаться до таких вещей? Но даже за это не стоило его наказывать больше чем на одну игру», — сказал Червиченко RT.

А Валерий Гладилин, напротив, счёл меру наказания для испанца справедливой.

«Она и не жёсткая, и не мягкая. Тут дело в том, что безнаказанным такой поступок оставлять нельзя. Это тренер великой команды, который должен показывать пример остальным. С другой стороны, испанец извинился, поэтому давайте скажем так: это послужит ему уроком на будущее — впредь постарается контролировать свои эмоции», — заявил Гладилин RT.

Валерий Непомнящий же признался, что никак не может оправдать поведение Абаскаля. По его мнению, ситуация с испанцем отличается от тех, в которых оказались Карпин и Галактионов. В собственной тренерской карьере, как отметил Непомнящий, ему удалось избежать подобных инцидентов, и максимальное наказание, которое он получал — это штраф за выход из пределов технической зоны.

«Понимаете, существуют тренеры абсолютно разных формаций. Это и вопрос, извините, воспитания и темперамента. С одной стороны, нарушил — получи наказание. С другой, каждый имеет право на проявление эмоций. Я прекрасно понимаю и принимаю Карпина: если игру можно было перенести, то почему этого не было сделано? Я понимаю и Галактионова, но не понимаю Абаскаля. Испанец повёл себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить таким же образом, но надо уметь сдерживаться. Карпин сам однажды с Игорем Денисовым вступил в яркую перепалку прямо на поле, но устояли же, не подрались», — заявил специалист в беседе RT.

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Между тем, после оглашения вердикта по делу Карпина к КДК возник резонный вопрос: почему отличаются сроки дисквалификации наставника сборной и Галактионова. Оба резко высказались во флэш-интервью в адрес официальных лиц матча, однако тренер «Локо» получил за это две игры реального отстранения, а наставник «Ростова» — лишь одну. По мнению Гаджи Гаджиева, свою роль в этом сыграла нецензурная формулировка Галактионова.

«Разница в том, что Валерий Георгиевич сам сказал: я матом говорить не буду. Галактионов же высказался открытым матом. Так нельзя. Русский язык богатый, всегда можно найти другие слова. Наверное, такое говорят, когда хотят, чтобы нам с вами это запомнилось надолго», — прокомментировал произошедшее тренер.

С сарказмом к решению КДК отнёсся Владислав Радимов. Он вспомнил о ситуации 2004 года, когда был дважды дисквалифицирован на пять матчей. Первое наказание футболист «Зенита» получил за нецензурную брань в адрес судьи, а второе — за ругательства собственно на комитет.

«Валерия Карпина за использование слова «дебил» дисквалифицировали на один матч, ещё один — условно. А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК, я когда-то получил бан аж на пять игр! Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, «ушла в народ» и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков», — написал Радимов в своем Telegram-канале.

Тем временем самому Галактионову грозит ещё более суровое наказание, так как КДК усмотрел в его действиях нарушение условий дисквалификации. Во время игры «Локомотив» — «Зенит» тренер общался с помощниками, находившимися на скамейке запасных, по рации. Этот вопрос будет рассмотрен уже на следующем заседании комитета.

«В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Лёвиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».