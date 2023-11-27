Две передачи Соболева на снегу, скандал в Самаре, хамство Кордобы и смена лидера: чем запомнился 16-й тур РПЛ

«Спартак» взял верх над «Балтикой» в Калининграде в условиях сильного снегопада, а «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел на первое место в турнирной таблице. «Локомотив» в Самаре потерял шанс на победу над «Крыльями Советов», пропустив два мяча в компенсированное время, а «Краснодар» в Екатеринбурге неожиданно уступил «Уралу», нанеся всего один удар в створ чужих ворот. При этом Дмитрий Баринов позволил себе оскорбительную реплику в адрес одного из арбитров после матча, а Джон Кордоба показал неприличный жест другому. «Рубин» обыграл «Факел», а Юрий Дюпин продлил свою «сухую» серию до шести встреч. Чем запомнился 16-й тур РПЛ — в материале RT.

Спасение «Крыльев Советов» в компенсированное время

Противостояние «Крыльев Советов» и «Локомотива» задало тон туру РПЛ. В нём нашлось место шести голам, невероятному спасению и даже судейскому скандалу. Поначалу ничто не предвещало для железнодорожников беды. По истечении получаса Сергей Пиняев огорчил бывший коллектив, реализовав выход один на один с Иваном Ломаевым. Самарцы отыгрались спустя всего две минуты, когда потрясающий дальний выстрел нанёс Фернандо Костанца.

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Однако во втором тайме Михаилу Галактионову, как и в предыдущей встрече национального первенства с «Ахматом», удалось перевернуть ход игры грамотными заменами. Рифат Жемалетдинов оформил дубль, а Тимур Сулейманов отметился результативной передачей. К слову в первом случае партнёру ассистировал Пиняев, который не только во второй раз в карьере набрал два очка в поединке РПЛ, но и прервал затяжную безрезультативную серию.

Казалось, ничто не помешает москвичам взять верх и подняться в топ-5. Но в компенсированное время подопечные Игоря Осинькина совершили невероятный камбэк. Для начала в третьем противостоянии турнира подряд после выхода со скамейки отличился Владимир Писарский. А на 98-й минуте Евгений Морозов, пытаясь сдержать Илью Гапонова в собственной штрафной, коснулся мяча рукой. Василий Казарцев не сразу зафиксировал нарушение, но посовещавшись с коллегами и посмотрев повтор, назначил пенальти. Илья Лантратов известен своим умением отражать одиннадцатиметровые, но в этот день Бенхамин Гарре спокойно перехитрил его, пробив по центру.

Гости же после финального свистка не сдерживали эмоций. Галактионов нецензурно выругался, оценивая работу судейской бригады. А Дмитрий Баринов, покидая поле, крикнул в адрес рефери: «Для всего футбола вы — позор». Теперь в довершение всех бед команда в преддверие схватки с «Зенитом» рискует остаться без капитана, которому грозит дисквалификация за оскорбление.

Снегопад в Калининграде

Не меньше запомнилась встреча «Балтики» и «Спартака» в Калининграде. И дело не в футболе, а в экстремальных погодных условиях. В выходные в город пришла зима, и поле оказалось полностью покрыто снегом. Не успел судья дать стартовый свисток, как пришлось брать паузу, чтобы расчистить хотя бы штрафные. Перерыв вовсе растянулся на 25 минут. А диктор вынужден был просить собравшихся на трибунах людей не бросать в Александра Максименко снежки.

По телевизору наблюдать за происходящим оказалось тяжелее, чем с трибун, поскольку команды играли не красным мячом, а так называемым контрастным с вкраплениями красного. Москвичи вдобавок выбрали светлую форму. В РПЛ объяснили, что для самих футболистов такой «снаряд» заметнее, а красный можно было специально заказать только при официальном партнёрстве с Nike.

Стихия негативно сказалась на действиях коллектива Гильермо Абаскаля, который отдал инициативу сопернику. Хозяева создали больше моментов, но кураж поймал Максименко, совершивший несколько потрясающих сейвов. А фаворит воспользовался шансами в контрвыпадах, причём дважды партнёрам ассистировал Александр Соболев. Незадолго до перерыва он вывел на удар Даниила Хлусевича, а в концовке выполнил прострел на пустые Квинси Промесу.

Неожиданная осечка «Краснодара»

Также после 16-го тура состоялась смена лидера. Позволил состояться важному событию «Краснодар», сенсационно уступивший на выезде «Уралу». Южан, видимо, расслабил относительно быстрый гол Джона Кордобы. Однако аутсайдеры не думали сдаваться и вскоре восстановили статус-кво на подаче корнера.

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На действиях «быков» в обороне негативно сказались и травмы Матвея Сафонова и Виктора Тормены. В концовке первого тайма вратарь, выскочив за пределы штрафной, столкнулся головами с латиноамериканцем. В результате обоих пришлось заменить.

Без «первого номера» и ключевого центрального защитника гости расклеились и позволили визави проводить одну острую атаку за другой. Голы не заставили себя ждать. На 59-й минуте Андрей Егорычев, оказавшись с глазу на глаз со Станиславом Агкацевым, легко переиграл его и отметился пятым мячом в нынешнем сезоне РПЛ. А точку поставил вышедший на замену Алексей Каштанов, реализовавший ещё один выход один на один.

Вдобавок уже после финального свистка нервы сдали у Кордобы. Он получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес второго ассистента арбитра Варанцо Петросяна. Теперь колумбиец, как и Баринов, рискует пропустить от двух до четырёх встреч. А южанам скорее следует предъявлять претензии себе. Они провалили поединок и нанесли всего один удар в створ, удивительным образом оказавшийся результативным. Оппоненты же ответили семью и заслуженно прервали десятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась более трёх месяцев.

Гол Родригао бывшей команде

Как нужно забирать свои очки, прямому конкуренту наглядно продемонстрировал «Зенит», днём ранее разгромивший дома «Сочи». Хотя первая половина не предвещала подобного исхода. Подопечные Александра Точилина ни в чём не уступали девятикратным чемпионам России и имели даже больше подходов к чужим воротам.

Однако петербуржцам помог стандарт в компенсированное время. А вынудил Никиту Гойло капитулировать Родригао, который дебютный сезон в России провёл как раз в стане южан и даже завоевал с ними серебряные медали РПЛ, после чего перебрался в город на Неве. На подаче корнера он, перепрыгнув опекуна, отправил снаряд в створ.

Во втором тайме сине-бело-голубые, получив возможность проводить быстрые встречные атаки, легко добили аутсайдера. По истечении часа Вильсон Изидор убежал на рандеву с вратарём и не оставил ему шансов. А в концовке Андрей Мостовой довёл счёт до крупного. Единственной ложкой дёгтя для нового лидера стал нереализованный Клаудиньо пенальти. Он попытался издевательски исполнить его паненкой, но Гойло не стал гадать и поймал мяч.

Шестой матч Дюпина на ноль подряд

В Казани же сошлись две региональные команды, набравшие отличный ход осенью. «Факел» преобразился после прихода на тренерский мостик Сергея Ташуева, а «Рубин» принялся радовать болельщиков в октябре и одержал четыре победы в пяти последних турах национального первенства.

Подопечным Рашида Рахимова при поддержке своих болельщиков удалось опять добиться успеха. Они владели преимуществом и абсолютно заслуженно набрали три балла. Правда, не обошлось без доли везения. В эпизоде с единственным голом мяч после выстрела Руслана Безрукова с дальней дистанции залетел в сетку с рикошетом от штанги. Но хозяева в дальнейшем создали достаточно моментов, а Лука Джоржевич угодил в перекладину.

Воронежцы, напротив, ничего не продемонстрировали в атаке и даже ни разу не сумели пробить в створ. Вспоминается разве что неточный удар Евгения Маркова с линии вратарской в дебюте. В остальном Юрий Дюпин остался без работы и спокойно продлил «сухую» серию в РПЛ до шести встреч. Уже в следующем матче он способен повторить клубное достижение, датированное 2009-10 годами. А вот до рекорда турнира Никиты Медведева, сохранявшего свои ворота в неприкосновенности на протяжении почти 1000 минут, пока далеко. Зато по числу встреч на «ноль» в текущем сезоне (7) ветеран уже лидирует наряду с Сафоновым.

Немного испортить ему настроение мог лишь эпизод, произошедший незадолго до финального свистка, когда на поле выбежал посторонний. Стюард попытался догнать молодого человека и настиг его рядом с футболистом, стоящим к ним спиной. Потом они по инерции сбили Юрия с ног. К счастью, обошлось без повреждений.