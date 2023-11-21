«Исторический игрок для ЦСКА и сборной»: Дзагоев после очередной травмы объявил о завершении спортивной карьеры

Алан Дзагоев объявил о завершении спортивной карьеры. В конце сентября полузащитник подписал контракт с «Ламией». С того момента он лишь дважды вышел на поле на замену, после чего получил две травмы подряд. Именно преследовавшие на протяжении всей жизни повреждения и заставили россиянина расторгнуть соглашение с греческим клубом и принять непростое решение. По мнению экспертов, хавбек оставил значительный след в истории российского футбола.

Спортивная карьера у каждого футболиста складывается по-своему. Кому-то удаётся выступать на высоком уровне до 40 лет, а большинству приходится вешать бутсы на гвоздь значительно раньше, чем хотелось бы. Именно так произошло с одним из талантливых российских игроков Аланом Дзагоевым, которому в июне исполнилось только 33 года.

В конце сентября хавбек подписал контракт на один год с греческой «Ламией», и с того момента успел лишь дважды выйти на замену в матчах с «Астерас Триполис» и «ПАС Яннина». Суммарно он провёл на поле в этих встречах всего 14 минут. Однако это никого не смущало, поскольку футболист, по сути, остался без полноценных сборов: он занимался летом вместе с ЦСКА. И по словам Магомеда Оздоева, выступающего за ПАОК, такое незначительное количество времени было вполне закономерным.

«Нужно вкатываться. У нас в команде, например, такой подход: новичок должен сначала войти, влиться в коллектив. Всё потихоньку, дозированно происходит. Поэтому в ПАОКе постоянная ротация. Мы выступаем на два фронта, а скоро ещё и третий добавится — Кубок Греции. Если хочешь бороться за самые высокие места, без ротации не обойтись. Где-то выходишь на замену, где-то — в старте. Думаю, так же и Дзага будет потихоньку адаптироваться и набирать форму. Качества у него есть», — говорил Оздоев в интервью «Чемпионату».

А во вторник стало известно, что россиянин получил травму и теперь раздумывает, стоит ли продолжать спортивную карьеру. По информации местных СМИ, руководство «Ламии» пыталось сохранить игрока и готово было дать Алану время на раздумья. Однако он оказался непреклонен и расторг контракт с клубом.

«Российский полузащитник выразил желание покинуть нашу команду, одновременно завершив свою великолепную футбольную карьеру из-за травм, преследовавших его в последние годы. Наш клуб, уважая решение этого великого спортсмена, благодарит его за сотрудничество и желает ему всего наилучшего в жизни!» — говорится на официальном сайте «Ламии».

Как отметил сам Дзагоев, решение пришло спонтанно, когда после восстановления от одного повреждения он сразу же получил второе.

«К сожалению, сыграл за «Ламию» всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. И я решил — хватит. За последние пять лет я получил множество травм, поэтому и принял это решение так внезапно. Становится тяжело как морально, так и физически», — подчеркнул хавбек.

При этом, по словам Алана, он очень благодарен тренеру и руководству «Ламии», которые до последнего надеялись сохранить его в команде.

«Меня пытались уговорить остаться: «Давай, попробуй ещё раз». Спасибо за такое отношение, но я всё решил. Жизнь на этом не заканчивается, футбол тоже — у меня есть мысли в этом направлении», — добавил полузащитник.

По мнению бывшего нападающего ЦСКА Валерия Масалитина, Дзагоев всё сделал правильно. Дальше мучить организм просто не имело смысла. К тому же каждая новая травма бьёт по спортсмену, в первую очередь, психологически, что будет сказываться в том числе и на семье.

«Это тяжело. Здесь желание немного расходится с возможностями. Организм говорит, что пора остановиться. На таких нагрузках и скоростях даёт сбой. Тут нужно задуматься: либо переходить куда-то [и играть] в щадящем режиме, либо, к сожалению, заканчивать», — отметил Масалитин.

Впрочем, именно в попытке снизить нагрузки Дзагоев, скорее всего, и перебрался в Грецию. А до «Ламии» футболист год провёл в «Рубине»: за сезон в Казани он отметился тремя забитыми мячами. Однако период его расцвета конечно же, связан с московским ЦСКА, который Алан покинул в мае 2022 года.

«Полузащитник стал получать мало игрового времени. Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет проводить недостаточно времени на поле. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие футбола. А после завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», — сказал тогда генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В красно-синей футболке Дзагоев выступал на протяжении 14 лет и успел вместе с командой стать трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Увы, раскрыть весь свой потенциал Алан так и не смог из-за травм, преследовавших его начиная с 2013 года. Повреждение ахиллова сухожилия, передней и задней поверхностей бедра, икроножной мышцы, перелом плюсневой кости, из которого он пропустил Евро-2016 — на футболисте просто нет живых мест.

Даже на чемпионате мира 2018 года спортсмен не сумел избежать проблем. В матче-открытии с Саудовской Аравией (5:0) он был заменён уже на 24-й минуте на Дениса Черышева. Как оказалось позднее, он потянул заднюю поверхность бедра, и вновь вышел на поле лишь в дополнительное время матча 1/4 финала с командой Хорватии.

Но несмотря на всё перечисленное, футболисту удавалось, выходя на поле, ярко проявлять себя. В той встрече на мундиале он на 115-й минуте он выполнил штрафной удар, после которого Марио Фернандес сравнял счёт — 2:2. Всего же за национальную команду Алан провёл 59 матчей, в которых забил девять мячей и отдал восемь передач.

Кроме того, Дзагоев девять раз попадал в список 33 сильнейших футболистов чемпионата России, а также становился лучшим бомбардиром Евро-2012, оказавшись в одном ряду с Криштиану Роналду. Поэтому многие специалисты с грустью во вторник комментировали новость из Греции. Как отметил тренер Валерий Непомнящий, Алан с большим мужеством справлялся с выпадавшими ему трудностями.

«У меня большое разочарование от этой новости. Прямо на моих глазах пролетела его карьера. Дзагоев был шикарным футболистом! У него получилась просто великолепная карьера. Алан — исторический игрок для ЦСКА и сборной России. У него было множество травм, это его постоянно выводило из строя. К сожалению, травмы часто губят карьеры великим футболистам», — сказал Непомнящий.

А главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отметил искренность футболиста, который всё делал с улыбкой.

«Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. У меня тут рядом Олег Шатов, который тоже карьеру не хочет продолжать. Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, всё делал от души. Алан всегда всё делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость. Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями. Таких футболистов у нас мало», — отметил специалист.

По окончании спортивной карьеры Дзагоев планирует заняться тренерской деятельностью. И не исключено, что когда-нибудь он снова окажется в стане армейцев. По крайней мере, именно об этом он мечтает.

«В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе — либо тренером, либо селекционером. Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся», — говорил Алан в интервью летом.