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«Ламия» в дебютном матче Дзагоева обыграла ПАС в чемпионате Греции по футболу

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«Ламия» на своём поле нанесла поражение ПАС в матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:1. Алан Дзагоев дебютировал за свою в новую команду. Российский полузащитник вышел на замену на 79-й минуте и не отметился результативными действиями.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе 33-летнего россиянина. Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. Последним его клубом был «Рубин».

«Ламия» (12 очков) занимает шестое место в турнирной таблице, ПАС (пять) — 11-е.

Ранее спортивный директор «Ламии» сообщил, что адаптация Дзагоева прошла отлично.

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