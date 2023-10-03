Спортивный директор «Ламии»: адаптация Дзагоева прошла отлично

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, как прошла адаптация российского полузащитника Алана Дзагоева.

«Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — цитирует Цикниса Sport24.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. Последним его клубом был «Рубин».

Ранее Дзагоев заявил, что перешёл в «Ламию» из-за Тошича.