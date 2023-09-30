Дзагоев заявил, что перешёл в «Ламию» из-за Тошича

Российский полузащитник Алан Дзагоев объяснил своё решение подписать контракт с греческим клубом «Ламия».

«В первую очередь привлекло то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану», — цитируе Дзагоева «Чемпионат».

Он добавил, что бывший одноклубник по ЦСКА положительно отозвался о клубе.

«Тошич — игрок топ-уровня, с которым хотелось ещё раз поиграть. Так и случилось», — добавил футболист.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. Последним его клубом был «Рубин».

Ранее Юрий Наниев отреагировал на то, что Дзагоев перешёл в «Ламию».