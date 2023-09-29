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Тренер — о переходе Дзагоева в «Ламию»: Алан хочет пожить за границей

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Юрий Наниев, первый тренер Алана Дзагоева, считает, что бывший полузащитник московского ЦСКА, перешёл в греческую «Ламию» не из-за футбола.
Тренер — о переходе Дзагоева в «Ламию»: Алан хочет пожить за границей
  • РИА Новости

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда», — цитирует Дзагоева Sport24.

Однако тренер выразил сожаление в связи с тем, что Дзагоев уехал играть за границу.

«Конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было, ёлки-палки. Жаль. Но, может, он ещё вернётся», — добавил Наниев.

Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. Последним его клубом был «Рубин».

Ранее сообщалось, что менеджер Дзагоева подтвердила ведение переговоров с «Ламией».

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