Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры

Российский полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал решение Дзагоева завершить спортивную карьеру.