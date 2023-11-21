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Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры

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Российский полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры
  • РИА Новости

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал решение Дзагоева завершить спортивную карьеру.

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